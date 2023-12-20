Мир 20 декабря 2023, 20:26 Власти Армении приостановили вещание радио «Sputnik Армения» Армянский регулятор приостановил лицензию вещателя радио «Sputnik Армения» Здание правительства в Ереване / РИА «Новости»

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Комиссия по телевидению и радио Армении на 30 дней приостановила лицензию вещателя «Тоспа», который ретранслирует радио «Sputnik Армения». Об этом сообщил информационный портал радио.

Решение армянского регулятора связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Автора программы упрекнули в якобы ироничном отзыве об армянах, что в итоге унизило их честь и достоинство.

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Кроме того, комиссия расценила слова бывшего депутата Армана Абовяна, сказанные в эфире «Абовян Time», распространяющими панику. Члены регулятора подчеркнули, что его заявления основаны на недостоверных источниках. При этом в регуляторе не пояснили, о каких словах экс-парламентария идет речь.

Отношения Армении и России ухудшились на фоне ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Кроме того, армянская правительственная делегация отказалась от участия в заседаниях ОДКБ. Власти Армении заявляли, что будут принимать решение о возможном выходе из организации, учитывая национальные интересы.