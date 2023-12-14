Мир 14 декабря 2023, 07:28 Власти Аргентины призвали население вернуть капиталы в страну Министр экономики Аргентины Капуто призвал граждан вернуть капиталы в страну Unsplash

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Власти Аргентины призывают граждан возвращать капиталы в страну. За это им обещают своеобразный бонус. Об этом сказал министр экономики страны Луис Капуто в интервью каналу TN.

Он отметили, что власти окажут содействие тем, кто внесет доллары в аргентинскую банковскую систему. Эти люди не будут ничего платить. А те, кто американскую валюту выводит, заплатят 5%.

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«Если у вас деньги под матрасом, в сейфе или за границей и вы их принесете в нашу банковскую систему, вы ничего не заплатите», — подчеркнул министр.

По его словам, власти Аргентины нацелены вернуть капиталы в страну. Для государства «дорогого стоит, что деньги бегут из нее». Если средства получится вернуть, то в стране не будет проблем с дефицитом бюджета. При этом жители страны не спешат отдавать деньги в банки. Они предпочитаю хранить сбережения дома или в зарубежных юрисдикциях.

Власти Аргентины планируют снизить курс национальной валюты по отношению к американскому доллару в два раза. Как уточнил Капуто, это необходимо для борьбы с кризисом.