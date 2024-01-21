21 января 2024, 22:37
Власти Антальи озвучили версию появления шести трупов на пляжах
Власти Антальи заявили, что найденные тела могут принадлежать мигрантам
Пять из шести трупов, найденных на пляжах турецкой Антальи, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами. Одежду погибших произвели в Сирии, сообщили на сайте управления губернатора провинции.
«Окончательно это станет известно по результатам судмедэкспертизы. Установлено, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии», — указали в сообщении.
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Руководство провинции напомнило, что 11 декабря 2023 года Посольство Ливана в Анкаре сообщило о лодке с 90 мигрантами, которая затонула по пути в Кипр. После крушения тела могло прибить к берегам Турции.
С начала 2023 года в Анталью не поступало никаких сообщений о происшествиях с группами нелегальных мигрантов. Местная прокуратура начала расследование.
За минувшую неделю на пляжах в провинции Анталья нашли не менее шести трупов. Их направили на судмедэкспертизу для установления личностей. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад 18-летней студентке.
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