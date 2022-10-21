Власти Англии предостерегли ВВС от эскалации конфликта с Россией | 360°

21 октября 2022, 09:00
Власти Англии предостерегли ВВС от эскалации конфликта с Россией
Sun: депутат Поллард призвал ВВС избегать эскалации после запуска ракеты из Су-27
Властям Великобритании не стоит прибегать к действиям, которые могут привести к эскалации конфликта с Россией. Такой рекомендацией поделился депутат от Лейбористской партии Люк Поллард. Его слова процитировали в местной газете The Sun.
Он сделал это заявление после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи Военно-воздушных сил Великобритании.
Реклама
«Этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов», — заявил лейборист.
Реклама
Также он отметил, что эта ситуация является достаточно опасной и может привести к неприятным последствиям. При этом Поллард призвал английские власти сохранить текущую поддержку Украины в конфликте с Россией.
Сама ситуация, которую прокомментировал британский политик, произошла в конце сентября. Тогда самолетам английских ВВС пришлось прервать патрулирование над Черным морем. На этот шаг экипажам и их руководству пришлось пойти после того, как 29 сентября российский истребитель Су-27 выпустил ракету вблизи самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint.
Великобритания
Англия
Международные отношения
Реклама
Реклама