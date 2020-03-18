Власти Америки могут начать расследования против нацистов времен Второй мировой войны

По данным сайта «Утро.ру», российский фонд «Историческая память» совместно с фондом поддержки и развития еврейской культуры подготовили доклад о ветеранах СС, которые проживают на территории Америки.

Местные правоохранительные органы сообщили о своей готовности содействовать расследованию преступлений нацистов.