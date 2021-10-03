Власти Алжира закрыли небо над страной для французских военных

Власти Алжира приняли решение о запрете пролета французским военным самолетам над территорией своей страны. О нарастающем конфликте сообщила газета Figaro.

По информации издания, в результате закрытия неба Франция потеряла возможность отправлять свои военные самолеты в рамках военной операции «Бархан» в Мали. Представители французского военного ведомства обнаружили наличие запрета утром 3 октября, когда уже были заполнены планы полетов. Несмотря на это, отметило издание, официального уведомления о запрете полетов не поступало.

В субботу, 2 октября, власти Алжира отозвали своего посла из Франции для проведения консультаций, сообщила газета Le Monde. Алжир обосновал это действие тем, что не допускает вмешательство ни одной страны в свои внутренние дела. Издание сообщило, что решение президента Алжира последовало за приписыванием неподобающих заявлений президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В августе власти Алжира разорвали дипломатические отношения с Марокко, а после запретили им пролетать над своей территорией.