29 августа 2023, 21:06
Власти Алжира выступили с мирной инициативой по ситуации в Нигере
Президент Алжира предложил мирно урегулировать кризис в Нигере
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил мирно урегулировать кризис в Нигере. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел республики Ахмед Аттаф, сообщил телеканал Al Mayadeen.
По словам Аттафа, президент Алжира призвал избежать военного вмешательства и создать политические механизмы для урегулирования.
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В частности, в Нигере предлагается ввести переходный период на шесть месяцев, когда страной будет руководить согласованный кандидат под контролем гражданской власти.
При этом власти Алжира не поддерживают сам факт переворота и считают свергнутого президента Мохамеда Базума легитимным правителем Нигера. Аттаф отметил, что алжирская сторона выступает за восстановление конституционного порядка в государстве.
«Любое военное вмешательство в Нигере будет иметь тяжелые последствия и для Нигера, и для региона», — выразил уверенность дипломат.
Алжир отказался предоставить самолетам Франции проход через свое воздушное пространство. По информации газеты El Khabar, самолеты готовились совершить военную интервенцию в Нигер после отказа путчистов вернуть к власти свергнутого президента.
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