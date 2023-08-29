Мир 29 августа 2023, 21:06 Власти Алжира выступили с мирной инициативой по ситуации в Нигере Президент Алжира предложил мирно урегулировать кризис в Нигере Freepik

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил мирно урегулировать кризис в Нигере. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел республики Ахмед Аттаф, сообщил телеканал Al Mayadeen.

По словам Аттафа, президент Алжира призвал избежать военного вмешательства и создать политические механизмы для урегулирования.

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В частности, в Нигере предлагается ввести переходный период на шесть месяцев, когда страной будет руководить согласованный кандидат под контролем гражданской власти.

При этом власти Алжира не поддерживают сам факт переворота и считают свергнутого президента Мохамеда Базума легитимным правителем Нигера. Аттаф отметил, что алжирская сторона выступает за восстановление конституционного порядка в государстве.

«Любое военное вмешательство в Нигере будет иметь тяжелые последствия и для Нигера, и для региона», — выразил уверенность дипломат.

Алжир отказался предоставить самолетам Франции проход через свое воздушное пространство. По информации газеты El Khabar, самолеты готовились совершить военную интервенцию в Нигер после отказа путчистов вернуть к власти свергнутого президента.

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