Власти Алжира объявили о разрыве дипотношений с Марокко

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко. Он назвал сразу несколько причин, в связи с чем было принято такое решение. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам министра, со дня независимости Марокко «осуществляло низменные поступки» в отношении Алжира. Власти этой страны, по мнению Ламамры, активно контактируют с террористами. Кроме того, лесные пожары на территории Алжира, в которых погибло около 90 человек, также могли произойти из-за действий Марокко.

В заключении обращения представитель МИДа обвинил спецслужбы Марокко в слежке за госслужащими Алжира.