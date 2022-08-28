Власти Албании прокомментировали задержание россиян у оружейного завода

Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал инцидент с задержанием двух граждан России и одного украинца возле оружейного завода в городе Грамши. По его мнению, заявления о шпионаже вызывают смех. Слова главы албанского правительства привело издание Albanian Daily news.

«Туман, поднявшийся над так называемыми особо важными объектами, был поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности», — заметил он.

Рама добавил — на территории завода даже отключили электричество, поскольку его руководство не может заплатить за энергоресурсы. Там остались только несколько охранников для предотвращения хищений.

Албанские СМИ распространили информацию о задержании 20 августа двух мужчин и женщины при попытке проникнуть на завод. Их обвиняют в сборе секретной информации, которая подрывает безопасность страны. Однако посольство России не получало информацию об инциденте.