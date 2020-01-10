Власти Абхазии заявили об участии украинцев в беспорядках

В штурме здания администрации президента Абхазии и попытке государственного переворота принимали участие украинские граждане. Об этом заявили власти страны.

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой Народной Республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — привел «Интерфакс» слова представителя администрации.

Власти Абхазии отметили, что сейчас обстоятельства, по которым иностранцы приехали и находятся на территории страны, выясняются.

Представители оппозиции начали собираться у здания администрации президента Абхазии утром 9 января. Протестующие потребовали проведения новых выборов в стране, выбили двери и устроили погром в помещениях. Позже действующие власти Абхазии назвали произошедшее попыткой госпереворота.

На следующий день оппозиционеры снова пришли к администрации. Как сообщил секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба, митингующие вынесли оружие из оружейных комнат и забрали символы государственной власти. Сейчас с ними ведут переговоры о возвращении похищенного. Также Килба заявил, что во время беспорядков пять-семь человек получили легкие травмы.