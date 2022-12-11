Мир 11 декабря 2022, 08:01 Власти Абхазии заявили о недопустимости открытия второго фронта против России Премьер Анкваб сообщил о бдительности Абхазии в вопросе второго фронта против РФ в Грузии РИА «Новости»

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Власти Абхазии внимательно отслеживают все сигналы из Грузии на фоне появления информации о вероятности открытия второго фронта против России. Об этом РИА «Новости» сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб.

«Мы не теряем бдительность в любой ситуации, особенно в нынешней. Много было информации, что советники из некоторых стран Европы приезжали в Грузию с задачей продавить открытие второго фронта против России», — сказал он.

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Премьер-министр подчеркнул, что обстановка в Абхазии всегда напряженная. Он выразил уверенность, что в Грузии много разумных людей, которые воспротивятся намеренной эскалации.

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«Наблюдаем за происходящими там процессами. Но каких-то акций, которые бы однозначно нас встревожили, нет», — добавил Анкваб.

Ранее глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщал о намерении западных стран и Украины заставить Грузию открыть второй фронт против России.