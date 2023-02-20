Мир 20 февраля 2023, 07:16 Власти Абхазии назвали сообщения о вхождении в состав РФ не соответствующими действительности Администрация президента Абхазии опровергла сообщения о вхождении республики в состав РФ Unsplash

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Рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву стал поводом для дискуссий о возможном вхождении республики в состав России. Однако эти сообщения оказались беспочвенными. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

«В публикациях различных периодических изданий и в информационно-коммуникационной сети Интернет стали распространяться не соответствующие действительности сообщения о якобы обсуждении статуса Республики Абхазия в ходе визита», — говорится в сообщении.

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В администрации президента Абхазии посчитали действия распространителей подобных слухов попыткой обвинить руководство республики в подрыве основ конституционного строя.

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«В связи с вышеизложенным, Управление по связям со средствами массовой информации администрации президента Республики Абхазия призывает граждан не принимать во внимание ложную информацию из недостоверных источников», — заключили в ведомстве.

Ранее ряд общественных организаций Абхазии прокомментировали эти сообщения и заявили о своем желании продолжать жить в независимой и свободной стране.