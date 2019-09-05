Властелин ветров. Трамп запугал американцев неправильной картой направления урагана «Дориан»

«Пожалуйста, помолитесь за нас». «Дориан» стирает США Подробнее

Мощнейший ураган «Дориан» обрушился на Багамы, прежде чем направился в сторону США. Ожидалось, что стихийное бедствие затронет Южную Каролину, Джорджию и Флориду.

Однако у Трампа на этот счет свои сведения. Он заявил, что от стихийного бедствия пострадает Алабама. Свое сообщение он сопроводил картой движения «Дориана», отредактированной вручную.

Многие СМИ обратили внимание на то, что Трамп ввел американцев в заблуждение. На брифинге в Белом доме он представил эту таинственную карту. На ней видно, что кто-то от руки исправил траекторию движения урагана, захватив и Алабаму. В результате многие заподозрили, что глава государства сам внес такие правки. Между тем Трамп не смог ответить на вопросы журналистов о причинах изменений.