Власть в Киргизии перешла к оппозиционеру Жапарову

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что власть перешла к нему, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от президентских полномочий. Об этом Жапаров сам заявил на митинге.

«Полномочия президента и премьер-министра передали мне», — приводит агентство слова оппозиционера.

15 октября теперь уже бывший глава Киргизского государства Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Он заявил, что «никакая власть не стоит целостности страны».

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории <…> как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сообщил Жээнбеков.

Политическая обстановка в Киргизии обострилась после парламентских выборов в начале октября. Некоторые кандидаты не преодолели семипроцентный барьер. Представители проигравших партий заявили о многочисленных нарушениях. Их сторонники вышли протестовать. На прошлой неделе в Бишкеке ввели режим ЧП.