Власть королевы Великобритании ограничил парламент Барбадоса

В конституцию Барбадоса принята поправка, которая ограничивает власть британской королевы Елизаветы II над островом. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Глава парламента Миа Моттли обозначила, что принятая поправка является результатом работы по обретению полной независимости государства. Она напомнила, что дискуссия по этому вопросу длилась с конца 90-х годов.

По данным издания, с 30 ноября 2021 года обновленная конституция вступает в силу.