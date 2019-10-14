«Правда на нашей стороне»: крымский политолог ответил на заявление преемницы Меркель о Крыме

Преемницу Меркель позвали в Крым после ее заявления Подробнее

«Неважно, что говорят представители различных политических сил на Западе относительно воссоединения Крыма с РФ, ведь мы знаем, что правда — на нашей стороне: и референдум, и сам процесс воссоединения были абсолютно законными. Это процесс необратимый, и Крым стал частью РФ раз и навсегда», — заявил Ганжара.

Крымский политолог напомнил, что комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович планировала нанести визит в Крым в начале октября. Однако позднее она его перенесла. Политолог предположил, что не на нее оказали давление. Он считает, что Западу невыгодны визиты высокопоставленных чиновников на полуостров.

«Западу невыгодны визиты официальных лиц к нам, поскольку позиция, на которой базируется их риторика, после этого визита сразу разрушается. Поэтому до последнего различные силы будут противостоять тому, чтобы в Крым приезжали официальные делегации», — заключил Ганжара.

Ранее глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о несоблюдении международного права во время воссоединения Крыма с Россией. После этого преемницу Меркель пригласили на полуостров.