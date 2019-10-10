Владимир Зеленский сравнил себя с Ван Даммом

Минские соглашения предусматривают разведение сил. Эти положения подписал бывший глава государства Петр Порошенко, но страна до сих пор не может себе этого позволить. Поэтому Зеленский не понимает, как ему быть.

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«Это подписал человек, который ходит и кричит ай-ай-ай. Я сижу в таком конкретном шпагате, как Ван Дамм — было бы три ноги, сел бы на три», — заявил он.

По словам Зеленского, украинских силовиков отводят там, где возможно обеспечить безопасную ситуацию. Если же от Киева будут требовать невозможного, лидер страны пообещал обратиться к обществу.

«Я хочу, чтобы мне дали возможность, дали мандат. Я хочу быть не в растяжке, а быть нормальным сильным президентом. Ослаблять меня сильными акциями не нужно», — отметил Зеленский.

Президент также потребовал, чтобы и Россия гарантировала разведение войск и прекращение огня в Донбассе. Москва, по его словам, должна это сделать как участник Минского процесса. Если отказаться от отведения сил, не будет и нормандского формата.