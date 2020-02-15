Владимир Зеленский пошутил о популярности в США из-за импичмента

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил над тем, что стал популярным в США не как актер, а из-за импичмента главы Штатов. По словам украинского президента, когда-то он хотел получить «Оскар».

«Мне часто задают вопрос про импичмент. Когда я был актером, я очень хотел получить „Оскар“ и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!» — сказал Зеленский в интервью CNN на полях саммита в Мюнхене по безопасности.

Зеленский также заявил, что не скрывал факты коррупции на Украине, когда только пришел к власти. Сейчас, как считает президент, Украину нельзя назвать коррумпированной страной. Он заявил, что хотел бы изменить этот стереотип. Зеленский также сказал, что готов к новому телефонному разговору с Трампом.

Сенат Конгресса США вынес оправдательное решение по делу об импичменте президента Дональда Трампа 5 февраля. Американского лидера обвиняли в злоупотреблении властью.

По мнению конгрессменов-демократов Трамп давил на Зеленского во время телефонного разговора летом, чтобы тот расследовал дела семьи Байденов на Украине. Так, как считали обвинители, президент США хотел избраться на второй срок.