Владимир Соловьев не воспринял слова Разумкова всерьез
Владимир Соловьев оценил попытки Украины говорить «с позиции силы» как неубедительные. Ранее стало известно, что новый спикер Верховной рады Дмитрий Разумков требует сдачи оружия ополченцами — только тогда в ДНР и ЛНР будут проведены местные выборы.
«Говорят, что слон может съесть тонну бананов. Да только кто ему даст это сделать? Кто позволит Украине устанавливать свои порядки, а уж тем более — военные порядки в ДНР и ЛНР? Все это „бряцанье оружием“ следовало устраивать тогда, когда их граждане, посланные „отвоевывать“ „захваченные“ земли, толпились у российской границы с поднятыми руками и мольбами о спасении. А что теперь-то кричать? Им сейчас поспокойнее надо быть, ведь республики так и не были завоеваны. А если они хотят мирного сосуществования, то пусть учатся слушать — и в первую очередь слушать Донбасс», — указал Соловьев.
Также телеведущий выразил сомнения в том, что украинские власти решатся прибегнуть к каким бы то ни было репрессиям в отношении нынешнего руководства республик.
Соловьев не дает прогнозов о дальнейшем развитии событий на Украине, указывая лишь на ошибки украинских политиков и военных.
«Вот сегодня о своем неподчинении президенту Украины объявил батальон „Азов“ — мол, со своего последнего блокпоста они уходить не будут. И что делать Зеленскому? Приказать армии атаковать этот батальон? Чтобы осуществить „формулу Штайнмайера“, нужно хотя бы несколько дней тишины. Нужен отвод войск из „зоны АТО“. А мы пока этого не наблюдаем», — пояснил он.
Слова же спикера Разумкова Соловьев не воспринял всерьез.
«В таких ситуациях меня больше интересует мнение реальных деятелей украинской политики — например, Коломойского. Зачем слушать очередных его марионеток? Пусть лучше сам что-нибудь скажет!», — заключил телеведущий.