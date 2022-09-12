Владимир Сальдо записал обращение к жителям Херсонской области | 360°

Мир 12 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber Владимир Сальдо записал обращение к жителям Херсонской области Глава херсонской ВГА Сальдо впервые после госпитализации обратился к жителям региона Соцсети

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации обратился к жителям региона. Видеообращение он разместил в своем Telegram-канале.

«Приветствую вас, мои дорогие друзья и земляки. Я находился на попечении врачей и не выходил какое-то время в эфир», — сказал Сальдо.

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Глава ВГА отметил, что всегда был в курсе всех актуальных проблем Херсонской области, несмотря на то, что он не мог присутствовать на своем рабочем месте, написал RT.

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«Знаю, какая напряженность есть у херсонцев из-за ВСУ, которые находятся не так и далеко. Каждый день общаюсь с военными», — заявил он.

Маневры украинских боевиков, добавил Сальдо, не представляют угрозы для херсонцев, потому что сил у российской армии гораздо больше.

По его словам, актуальной задачей для властей области остается работа над бюджетом региона на 2023 год, чем сейчас и занимается Сальдо.

«Херсонщина будет стабильной и процветающей. Самое главное — теплой, как и это было всегда. Желаю всем веры в победу, крепости духа и хорошего настроения», — заключил глава ВГА.

В начале августа Сальдо госпитализировали. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что главу ВГА отравили неизвестным боевым веществом.

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