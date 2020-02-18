Владимир Путин наметил встречу с эмиром Катара

Секретарь Совета безопасности встретился с лидером Катара во дворце в Дохе.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин передает вам привет и рассчитывает на скорую встречу в июне на Петербургском международном экономическом форуме», — заявил Патрушев.

По информации сайта RT, он выразил благодарность эмиру.

«Знаю о вашем личном внимании к российско-катарским отношениям», — добавил секретарь.