Владимир Путин наметил встречу с эмиром Катара
Российский лидер Владимир Путин встретится с эмиром Катара Тамимом бен Хамадой Аль Тани на Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет в июне этого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
Секретарь Совета безопасности встретился с лидером Катара во дворце в Дохе.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин передает вам привет и рассчитывает на скорую встречу в июне на Петербургском международном экономическом форуме», — заявил Патрушев.
По информации сайта RT, он выразил благодарность эмиру.
«Знаю о вашем личном внимании к российско-катарским отношениям», — добавил секретарь.