15 марта 2024, 18:48
Владимир Кличко допустил смещение Зеленского с поста президента
Владимир Кличко: если главкома ВСУ менять можно, почему президента нельзя
Даже в военное время должна быть возможность выбирать президента, заявил экс-боксер, брат мэра Киева Виталия Кличко в интервью Focus и Tagesspiege. По его словам, если власти так легко сменили главкома ВСУ, то почему то же самое не может касаться и главы государства.
«Если можно менять главнокомандующего войсками в военное время, то то же самое должно касаться и президента, не так ли?» — поинтересовался Кличко.
Реклама
Отдельно он затронул тему нехватки западного вооружения у ВСУ. По его словам, военнослужащие сейчас находятся буквально без сил. А задержки с поставками оружия имеют критическое значение.
«У нас больше нет боеприпасов для защиты, не говоря уже о наступлении. Нам не просто нужны F-16 и Taurus, нам нужно больше», — добавил он.
В ответ на уточняющий вопрос, Кличко заявил, что в западных солдатах Украина не нуждается.
Владимир Зеленский
Украина
Реклама
Реклама