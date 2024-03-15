Мир 15 марта 2024, 18:48 Владимир Кличко допустил смещение Зеленского с поста президента Владимир Кличко: если главкома ВСУ менять можно, почему президента нельзя IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Читать 360tv в

Даже в военное время должна быть возможность выбирать президента, заявил экс-боксер, брат мэра Киева Виталия Кличко в интервью Focus и Tagesspiege. По его словам, если власти так легко сменили главкома ВСУ, то почему то же самое не может касаться и главы государства.

«Если можно менять главнокомандующего войсками в военное время, то то же самое должно касаться и президента, не так ли?» — поинтересовался Кличко.

Реклама

Отдельно он затронул тему нехватки западного вооружения у ВСУ. По его словам, военнослужащие сейчас находятся буквально без сил. А задержки с поставками оружия имеют критическое значение.

«У нас больше нет боеприпасов для защиты, не говоря уже о наступлении. Нам не просто нужны F-16 и Taurus, нам нужно больше», — добавил он.

В ответ на уточняющий вопрос, Кличко заявил, что в западных солдатах Украина не нуждается.