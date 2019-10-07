Владимир Джабаров: не уверен, что у G7 есть будущее

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за восстановление G8 с российским участием.

«Я поддержал эту инициативу, потому что мне казалось, что если бы Россия и ее президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьезные геополитические кризисы во всем мире», — ответил Конте президенту США Дональду Трампу, который на прошедшем в августе саммите G7 предложил вернуть формат G8.

Владимир Джабаров отметил, что «как показала практика последних лет, когда лидеры самых влиятельных государств собираются без российского президента, этот клуб превратился во встречу исключительно для чаепитий. Просто потому, что практически во всех обсуждаемых вопросах присутствует Россия — Ближний Восток, Иран, нефтяные вопросы. А без РФ решить ничего не удается».

Ранее об этом говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, G7 нынешнего формата стала бессмысленной, и заменяется «Большой двадцаткой», в которую входят Россия, Индия, Китай и другие развивающиеся страны.

Отметим, что лидеры Франции и Германии не выразили энтузиазма в отношении предложения коллег. По их мнению, это не разумно по причинам, из-за которых Россию исключили из G8.

«Лидеры Запада вполне могут инициировать возвращение России в этот клуб, но я не уверен, что российский президент Владимир Путин захочет вернуть нашу страну в этот формат. Он допускал, что вполне может посетить эти встречи, но оговаривался: Москву вполне устраивает формат G20, позволяющий решить куда больше глобальных проблем и ответить на общемировые вызовы. <…> когда нашу страну выводили из G8, западные страны рассчитывали, что это станет ударом по РФ и даст им дополнительные рычаги для решений. Это оказалось фикцией — они не только не получили новых возможностей после исключения России, но и лишились многих ранее имевшихся. Последняя встреча в этом году показала, что ни одной глобальной проблемы „семерка“ не решила. Съехались лидеры „элитных стран“, сфотографировались, поговорили и разъехались», — отметил Джабаров.

Ранее 22 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что G8 не является самоцелью для Москвы. 26 августа он уточнил, что Кремль не намерен возвращаться к этому формату раньше консенсуса всех входящих ныне в G7 стран.

Владимир Джабаров выразил сомнения, что у формата «Семерки», «Семерки плюс один» или «Восьмерки» есть будущее.