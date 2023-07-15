Мир 15 июля 2023, 07:45 Владевшая батискафом «Титан» компания OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей OceanGate, владевшая затонувшим батискафом «Титан», удалила все аккаунты из соцсетей OceanGate

Читать 360tv в

Американская компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал потерпевший крушение батискаф «Титан», удалила свои аккаунты из соцсетей. Об этом сообщила газета New York Post.

Из двух профилей OceanGate в Instagram* один полностью исчез, второй стал закрытым. Нет учетной записи теперь в Facebook* и Twitter, соцсеть показывает сообщение: «Аккаунт OceanGate не существует». Такое же уведомление появилось на LinkedIn (запрещена в России). Сайт компании информирует о том, что она приостановила все исследовательские и коммерческие операции.

Реклама

Батискаф «Титан» пропал 18 июня при спуске к затонувшему лайнеру «Титаник». На борту аппарата находились пять человек, связь с ними пропала через два часа после погружения. Обломки батискафа нашли через четыре дня. Он полностью разрушился в результате внутреннего взрыва.

Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», начал переговоры о создании сериала про затонувший батискаф «Титан». Инициаторами съемок стали представители одного из стриминговых сервисов.

* Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.