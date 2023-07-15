15 июля 2023, 07:45
Владевшая батискафом «Титан» компания OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей
OceanGate, владевшая затонувшим батискафом «Титан», удалила все аккаунты из соцсетей
Американская компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал потерпевший крушение батискаф «Титан», удалила свои аккаунты из соцсетей. Об этом сообщила газета New York Post.
Из двух профилей OceanGate в Instagram* один полностью исчез, второй стал закрытым. Нет учетной записи теперь в Facebook* и Twitter, соцсеть показывает сообщение: «Аккаунт OceanGate не существует». Такое же уведомление появилось на LinkedIn (запрещена в России). Сайт компании информирует о том, что она приостановила все исследовательские и коммерческие операции.
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Батискаф «Титан» пропал 18 июня при спуске к затонувшему лайнеру «Титаник». На борту аппарата находились пять человек, связь с ними пропала через два часа после погружения. Обломки батискафа нашли через четыре дня. Он полностью разрушился в результате внутреннего взрыва.
Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», начал переговоры о создании сериала про затонувший батискаф «Титан». Инициаторами съемок стали представители одного из стриминговых сервисов.
* Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.
США
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