Инженеры три года назад предупредили управляющую компанию, что многоэтажный дом, который рухнул в городе Серфсайд в Майами, поврежден и нуждается в ремонте. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на отчет.

«Хотя некоторые из этих повреждений незначительны, большая часть разрушений бетона требует своевременного ремонта», — приводит отчет слова инженера Фрэнка Морабито после проверки состояния 40-летнего дома в 2018 году.

Как пишет газета, специалисты рекомендовали укрепить поврежденные балки, восстановить осыпающиеся бетонные плиты и что-то сделать с трещинами в колоннах и стенах подземной парковки. По данным издания, ремонт планировали начать за несколько дней до ЧП.

В четверг, 24 июня, в Серфсайде частично обрушился многоэтажный жилой дом. Повреждения получили 55 из 136 квартир. По последним данным, 159 человек считаются пропавшими без вести. 35 человек вытащили из-под завалов. Специалисты пока не назвали официальную причину происшествия.