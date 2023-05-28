28 мая 2023, 17:36
Владельцев пяти аккаунтов в соцсетях арестуют за публикацию фейков о выборах в Турции
Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест распространителей фейков о выборах в соцетях
Уголовное расследование начала прокуратура Стамбула в отношении владельцев пяти аккаунтов в социальных сетях, опубликовавших недостоверную информацию о выборах президента Турции. Как сообщило издание Anka Haber, полиция уже получила ордеры на арест злоумышленников.
В заявлении прокуратуры указали, что владельцы аккаунтов вбросами ложной информации намеревались манипулировать мнением избирателей с целью поменять результаты голосования. В чью именно пользу действовали злоумышленники, в надзорном ведомстве не уточнили.
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Второй тур президентских выборов в Турции прошел в воскресенье, 28 мая. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов — за действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана или за единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.
По данным СМИ, соперник турецкого лидера провел агитационную рассылку СМС-сообщений в минувшую субботу, чем нарушил правила дня тишины и стал соучастником преступления о незаконном сборе персональных данных.
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