Мир 28 мая 2023, 17:36 Владельцев пяти аккаунтов в соцсетях арестуют за публикацию фейков о выборах в Турции Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест распространителей фейков о выборах в соцетях РИА «Новости»

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Уголовное расследование начала прокуратура Стамбула в отношении владельцев пяти аккаунтов в социальных сетях, опубликовавших недостоверную информацию о выборах президента Турции. Как сообщило издание Anka Haber, полиция уже получила ордеры на арест злоумышленников.

В заявлении прокуратуры указали, что владельцы аккаунтов вбросами ложной информации намеревались манипулировать мнением избирателей с целью поменять результаты голосования. В чью именно пользу действовали злоумышленники, в надзорном ведомстве не уточнили.

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Второй тур президентских выборов в Турции прошел в воскресенье, 28 мая. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов — за действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана или за единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

По данным СМИ, соперник турецкого лидера провел агитационную рассылку СМС-сообщений в минувшую субботу, чем нарушил правила дня тишины и стал соучастником преступления о незаконном сборе персональных данных.