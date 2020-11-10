Владельцем дома Шерлока Холмса в Лондоне оказалась семья Назарбаева

Знаменитый сыщик Шерлок Холмс в историях Артура Конана Дойла жил в доме на Бейкер-стрит в Лондоне. Сейчас этим зданием владеют дочь и внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Здание на Бейкер-стрит еще в 2015 году принадлежало Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву, пишет газета The Times со ссылкой на данные юридической корреспонденции о структуре собственности. Кроме дома 221В родственникам бывшего президента Казахстана принадлежат и другие сооружения на известной лондонской улице, а также земля между домами 215 и 237.

По информации издания, общую стоимость недвижимости оценивают в 140 миллионов фунтов стерлингов (более 14 миллиардов рублей — прим.ред.). При этом владельцем 90% собственности была дочь Назарбаева, а ее сын владел только 10%.

Как отмечает газета, ссылаясь на записи земельного реестра, сейчас официальным владельцем недвижимости является компания Farmont Baker Street Limited. Она стала собственником в 2005 году. Сама компания принадлежит учреждению из ОАЭ. Издание связалось с юридической фирмой Mishcon de Reya, являющейся представителем семьи бывшего президента, но та отказалась комментировать информацию.

Нурсултан Назарбаев стал первым президентом Казахстана. Свой пост политик занимал до марта 2019 года. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.