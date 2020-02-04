Владелица клининговой компании в Британии выполнит заказы в нижнем белье

По данным издания, сотрудники этой компании выполняют заказы либо топлесс, либо в одном нижнем белье, либо вовсе обнаженными. Стоимость подобных услуг варьируется от 97,7 до 123,7 доллара. Таким образом, владелица службы решила ответить на предложение, не «хочет ли она сама испачкать руки».

Она заверила, что ее предприятие не имеет ничего общего с сексуальной объективацией. Всех сотрудников и клиентов проверяют на наличие судимостей, дабы избежать проблем в будущем.