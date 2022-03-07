Владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein объявил о закрытии магазинов в России и Белоруссии

Американская компания по производству одежды PVH заявила о временном закрытии своих магазинов в России и Белоруссии. О приостановке работы представители корпорации написали в Instagram.

«Компания PVH Corp. приняла решение временно закрыть наши магазины с 7 марта и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси», — сообщили в заявлении.

Свое решение корпорация объяснила ситуацией вокруг Украины. Также в PVH напомнили, что с 28 февраля приостановлена работа онлайн-магазинов на территории России. При этом в компании заявили, что готовы материально поддержать порядка 550 своих сотрудников в России. Работники продолжат получать регулярные выплаты.

Компания по производству одежды PVH владеет такими брендами, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s, Olga и True & Co.

Ранее свою работу на территории России прекратила европейская розничная сеть по торговле одеждой H&M, а также испанский ретейлер Mango и британский ретейлер Asos. Закрылись мебельные магазины ИКЕА и магазины Zara.