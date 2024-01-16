Мир 16 января 2024, 10:41 Владелец Tinder заявил об уходе из Белоруссии Match Group заявила, что с 15 февраля закроет доступ к Tinder в Белоруссии Thomas Trutschel / Global Look Press

Читать 360tv в

Американская компания Match Group, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, прекращает работу в Белоруссии. С 15 февраля 2024 года оно будет недоступно для жителей республики. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«До этого времени вы сможете создавать пары и общаться в чате», – пояснили в Match Group.

Реклама

Компания порекомендовала пользователям использовать накопленные суперлайки и бусты или запросить возврат средств. Tinder не будет продлевать платные подписки после 15 февраля.

Владелец сервиса знакомств не назвал причину ухода из Белоруссии. Летом 2023 года Tinder перестал работать в России. После закрытия доступа к приложению россияне переключились на другие сервисы для знакомств, в том числе сайты, которые были популярны до Tinder.