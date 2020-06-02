Владелец русского ресторана в Сан-Диего рассказал, как с оружием оборонялся от протестующих

Он рассказал, что позвал на помощь друзей, «поэтому около десяти человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами».

«В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать. Были пара инцидентов, когда люди с молотками пытались разбить окна нашего и соседнего ресторана», — уточнил Газарян.

Сотрудников ресторана он отпустил домой.

«Сотрудников ресторана я решил не привлекать [к защите], чтобы не подвергать их опасности. Я несу ответственность за их безопасность», — уточнил Газарян.