Владелец русского ресторана в Сан-Диего рассказал, как с оружием оборонялся от протестующих
Владелец русского ресторана «Пушкин» в городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал, что ему пришлось защищать заведение от протестующих. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
Он рассказал, что позвал на помощь друзей, «поэтому около десяти человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами».
«В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать. Были пара инцидентов, когда люди с молотками пытались разбить окна нашего и соседнего ресторана», — уточнил Газарян.
Сотрудников ресторана он отпустил домой.
«Сотрудников ресторана я решил не привлекать [к защите], чтобы не подвергать их опасности. Я несу ответственность за их безопасность», — уточнил Газарян.