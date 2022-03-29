Владелец Reserved и Cropp закрыл магазины в России

Польский ретейлер и производитель одежды LPP Group закрыл магазины в России. Компания владела такими брендами, как Reserved, Mohito, Cropp, House и Sinsay.

В сообщении LPP сказано, что компания завершила все необходимые для остановки работы магазинов на территории России операции. Сегодня LPP закрыла последний магазин, уточнил «Интерфакс».

До этого производитель одежды остановил поставки продукции в Россию, а также онлайн-продажи, развитие сети и инвестиции.

LPP — польская семейная компания. В ее сеть входят свыше двух тысяч магазинов.

Представители международной сети строительных магазинов OBI заявили, что их точки в России останутся закрытыми. Там подчеркнули, что все российские магазины компании останутся закрытыми в долгосрочной перспективе. OBI на территории России начала деятельность в 2003 году. В российских гипермаркетах сети работали 4,9 тысячи сотрудников. Это число составляет почту одну десятую от общей численности персонала ОВI в мире.

Французская компания Auchan («Ашан») наоборот, продолжит работать в России, поскольку действует в интересах гражданского населения. С таким заявлением выступил генеральный директор компании Ив Клод. Так он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к фирмам из Франции покинуть Россию.