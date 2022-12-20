Мир 20 декабря 2022, 13:54 Владелец магазина ковров взял в заложники трех человек в Турции Milliyet сообщила о взятии в заложники трех человек в турецком городе Батман Pxhere

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Владеющий магазинами ковров мужчина в турецком городе Батман взял в заложники трех людей, пришедших к нему с проверкой. Об этом сообщила газета Milliyet.

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Речь идет о трех сотрудниках DEDAŞ, которые приехали в магазин из-за сообщений о нелегальном использовании электричества. Полиция и оперативные службы уже выехали на место ЧП.

Полиция уговаривает владельца магазина сдаться. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.