Британец Питер Кук выставил своего кота Стэна на парламентские выборы. Хозяин животного рассказал, что изначально это была шутка, которая потом превратилась в нечто более серьезное. Его кот — ярый противник Brexit.

Беспартийным кандидатом на выборах в британский парламент стал кот Стэн Подробнее

Сначала Кук хотел просто повеселиться в соцсетях, однако потом та идея воплотилась в жизнь.

«Участие кота в выборах в Парламент превратилось в реальную вещь, поскольку у нас есть кошка, стоящая в одной из областей против правящей консервативной партии», — приводит Ruptly слова Кука.

В Facebook ранее появилась группа, посвященная котам-оппозиционерам под названием Cats Against Brexit Mayhem («Коты против хаоса Вrехit»). В ней пользователи выкладывают фотографии своих домашних животных, которые якобы выступают против выхода Великобритании из Евросоюза.