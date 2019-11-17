  • Владелец кота — противника Вrехit объяснил, зачем отправил питомца на выборы

    17 ноября 2019, 13:16

    Андрей Иванов

    Британец Питер Кук выставил своего кота Стэна на парламентские выборы. Хозяин животного рассказал, что изначально это была шутка, которая потом превратилась в нечто более серьезное. Его кот — ярый противник Brexit.

    Беспартийным кандидатом на выборах в британский парламент стал кот Стэн

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    Сначала Кук хотел просто повеселиться в соцсетях, однако потом та идея воплотилась в жизнь.

    «Участие кота в выборах в Парламент превратилось в реальную вещь, поскольку у нас есть кошка, стоящая в одной из областей против правящей консервативной партии», — приводит Ruptly слова Кука.

    В Facebook ранее появилась группа, посвященная котам-оппозиционерам под названием Cats Against Brexit Mayhem («Коты против хаоса Вrехit»). В ней пользователи выкладывают фотографии своих домашних животных, которые якобы выступают против выхода Великобритании из Евросоюза.