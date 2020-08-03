Владелец фермы по производству наркотиков устроил перестрелку с украинской полицией и угрожал гранатой

Полицейские нашли в Ивано-Франковской области теплицы, где выращивали наркотики. Во время обысков мужчина начал сопротивляться и угрожать правоохранителям гранатой. В итоге жителя задержали.

Обыски проходили утром 3 августа в одном из домов в селе Стопчатов Косовского района. Постановление о проведении обыска ранее выдал суд.

«Мужчина агрессивно отреагировал на появление полицейских. Не успели правоохранители зайти во двор, как он начал сопротивляться, стреляя из ружья и угрожая взорвать гранату», — сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Полицейским удалось задержать 48-летнего местного жителя. Во время стрельбы никто не пострадал. При осмотре участка правоохранители насчитали пять теплиц, где выращивались наркотики: соцветия конопли, а также марихуана элитных сортов. При этом теплицы были оборудованы системами подогрева, освещения, вентиляции, датчиками температуры и влажности, а также сетью видеонаблюдения.

Всего из теплиц изъяли растения, стоимость которых на черном рынке составляет более 1,5 миллиона гривен (около 3,9 миллиона рублей). По периметру участка обнаружили устройство, похожее на растяжку. На месте работали взрывотехники.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Полицейские завели уголовные дела о незаконном хранении наркотиков и сопротивлении работникам правоохранительных органов.