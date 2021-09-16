Владелец 70 кошек в Британии предстанет перед судом

Зоозащитники Великобритании обвинили 56-летнего местного жителя в том, что он содержит животных в неподобающих условиях. Они насчитали у Йена Катманду 70 кошек. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на издание Daily Mail.

На снимках, которые сделаны в жилище мужчины, видны десятки кошек, которые лежат на загроможденных поверхностях. По словам активистов, которые подали в суд на Катманду, у животных нет возможности свободно гулять по участку, так как он покрыт проволокой.

Мужчина, в свою очередь, с обвинениями не согласился. Он рассказал, что ранее имел более пяти тысяч животных и практически половину из них научил определять признаки эпилепсии у людей. Также он отметил, что ведет здоровый образ жизни и не преследует женщин.