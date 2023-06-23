Мир 23 июня 2023, 10:01 ВКС России ударили по аэродрому, откуда украинские Су-24 атаковали Чонгарский мост «ВО»: по аэродрому, откуда Су-24 ВСУ атаковали Чонгарский мост, нанесли удар РИА «Новости»

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Силы ВКС России нанесли удар по аэродрому, с которого поднимались в воздух украинские Су-24, ударившие по Чонгарскому мосту. Об этом сообщило «Военное обозрение».

По информации издания, речь идет об аэродроме в Староконстантинове в Хмельницкой области. Информацию о последствиях удара «Военное обозрение» не привело. Официально данные об ударе ВКС России подтверждены не были.

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ВСУ атаковали Чонгарский мост, расположенный на границе Крыма и Херсонской области, в ночь на 22 июня. На месте нашли обломки ракет с маркировкой MBDA France. Это — компания-производитель франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в результате обстрела никто из жителей не получил травм. Аналогичные данные представил и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Из-за повреждения дорожного полотна движение по мосту временно закрыли. Для транспорта организовали другой маршрут. Таким образом, логистика из-за атаки на мост не пострадала.