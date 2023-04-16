16 апреля 2023, 18:03
ВКС России просто раздавят ВСУ. FT опубликовала прогноз по контрнаступлению Украины
FT: не прикрытые авиацией части ВСУ просто раздавят при попытке наступления
Большинство подразделений украинской армии погибнет в ходе контрнаступления, не имея адекватной поддержки с воздуха, предупредило издание Financial Times. На такой исход указали опрошенные газетой британские военные эксперты.
В беседе с FT специалисты отметили, что при попытке продвижения украинские военные нарвутся на хорошо укрепленные позиции и противотанковые рвы, им предстоит преодолевать заминированные поля.
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Еще одна большая проблема для ВСУ — поддержка с воздуха. Украинская армия остро нуждается в авиации, потому что без ее наличия подобная операция может завершиться разгромным поражением, пояснили эксперты.
По словам экс-командира британского бронетанкового батальона Бена Барри, в сухопутном наступлении есть классический подход, который состоит в том, чтобы прорваться в тыл противника в одном или нескольких районах, а потом нанести удар по центру тяжести вражеских сил.
«Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало», — добавил он.
Бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел также указал на то, что ВКС России просто раздавят механизированные части ВСУ, если они не будут прикрыты авиацией.
ВСУ
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