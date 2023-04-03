Мир 03 апреля 2023, 02:31 ВКС России превзошли украинских летчиков в небе The Daily Telegraph: ВКС России превзошли украинских летчиков в небе РИА «Новости»

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Российские летчики добились превосходства в небе над Воздушными силами Украины благодаря меняющейся тактике ведения боевых действий. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

«Они сперва отправляют один российский самолет, чтобы украинские пилоты думали, что он там всего один. А потом со всех сторон появляются еще два или три самолета, которые фактически окружают украинский», — рассказал изданию майор Вадим Ворошилов.

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По словам офицера, радары на российских современных самолетах в четыре раза лучше украинских, поэтому летчики ВКС РФ могут вести мониторинг воздушного пространства на большую глубину.

«Иногда мы даже не можем видеть, что русские запустили ракеты, что очень опасно для пилотов», — добавил он.

Поэтому ВСУ просят западные страны поставить истребители F-16. По словам Ворошилова, сейчас идет работа над вопросом о получении этих самолетов, «ведь то, что сейчас есть, недостаточно эффективно на поле боя».

Российские военные на Купянском направлении ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ в зоне спецоперации. Ротацию подразделений украинских военных в районе населенного пункта Двуречное сорвали с помощью орудий «Гиацинт».