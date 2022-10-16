ВКС России нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии | 360°

Мир 16 октября 2022, 22:36 Поделиться Telegram

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Viber ВКС России нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии ВКС России ликвидировали до 100 радикалов на северо-западе Сирии Министерстов обороны России

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ВКС России нанесли удары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления на северо-западе Сирии. Об этом сообщил в ходе брифинга замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. По его словам, уничтожено до 100 радикалов.

На находящихся под контролем Турции северо-западных территориях Сирии продолжаются боестолкновения боевиков в районе населенных пунктов Африн и Аазаз, отметил ТАСС.

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Российскими ВКС нанесли авиационные удары в целях противодействия международным террористическим организациям.

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«Уничтожены до 100 радикалов», — сказал Егоров.

Также, по его словам, ликвидированы пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами. Кроме того, уничтожили штаб лагеря и до 15 авто с крупнокалиберными пулеметами и «баллонометами».

ВКС России поразили в Николаеве пункт временной дислокации 59-й бригады ВСУ и формирования наемников «Иностранный легион», сообщили в Минобороны. Ликвидированы свыше 170 военнослужащих и боевиков. Кроме того, противник понес и другие потери.

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