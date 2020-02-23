ВКС РФ 12 лет следят за забытой в космосе сумкой астронавта NASA

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (в составе ВКС России) наблюдают за сумкой, которую 12 лет назад оставила в открытом космосе астронавт NASA Хайдемари Стефанишен-Пайпер.

Как сообщил телеканалу «Звезда» начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов, все мусорные объекты зафиксированы и постоянно контролируются.

«Одна из американских астронавтов потеряла сумку, когда выходила в открытый космос. Все эти объекты находится у нас в каталоге учтенные», — указал Фаттахов.

Американка астронавт Стефанишен-Пайпер вышла в открытый космос вместе со своим коллегой Стивом Боуэном в ноябре 2008 года. В ее сумку с инструментами попала смазка из смазочного пистолета. Когда астронавт начала вытаскивать инструменты, чтобы их очистить, сумка «сбежала» в открытый космос.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали компьютерную программу, которая поможет избежать уничтожение Земли из-за столкновения с астероидом.