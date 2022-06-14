«ВКонтакте» запустила сервис для заботы о женском здоровье

В сервисе «Здоровье ВКонтакте» появился «Женский дневник», позволяющий женской аудитории соцсети следить за самочувствием и даже планировать беременность.

Новый сервис поможет следить за важными показателями женского цикла — информация может пригодиться на приеме у врача. Кстати, «Женский дневник» подскажет также, когда произошли нарушения и стоит обратиться к доктору. Кроме того, благодаря интеграции с другими сервисами «дневник» будет советовать планы по питанию и тренировкам с учетом изменений, происходящих в женском организме в разные дни. Многие из этих функций в других сервисах доступны только в качестве премиум-возможностей.

Все данные будут надежно храниться и обрабатываться в неперсонализированном формате.

По данным директора по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгении Зибаревой, на женскую аудиторию приходится 53,7% пользователей соцсети. Причем по сравнению с 2021 годом количество девушек, использующих сервис «Здоровье», выросло на 35%.

«В будущем мы представим еще больше инструментов специально для женского здоровья. Один из них — SOS-кнопка. Это не просто бытовой помощник, а серьезный социальный проект. Он показывает, что девушки готовы выручать друг друга — особенно в ситуациях, с которыми не раз сталкивались сами», — добавила Евгения Зибарева.

Во вкладке «Сервисы» на платформе «Здоровье ВКонтакте» также доступны инструменты «Шаги», «Мой рацион» и «Тренировки», виджеты для желающих бросить курить, обучиться дыхательным техникам, отследить динамику состояния организма. Все эти мини-приложения не нужно скачивать отдельно — они собраны в мобильном приложении «ВКонтакте».