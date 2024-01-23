Эксклюзив 23 января 2024, 13:13 «Включится в этот процесс». Россиянам объяснили активность ВВС Польши Политолог Светов: Польша подключилась к информационной кампании против России Unsplash

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Страны Европы развернули информационную кампанию, в рамках которой готовят общественность к войне с Россией. Об этом в беседе с «360» рассказал политолог Юрий Светов.

Польша будет балансировать

Он прокомментировал новость о том, что Польша подняла в воздух военные самолеты «из-за активности российской авиации». По мнению Светова, польское руководство на самом деле просто поддержало антироссийскую информационную кампанию.

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«Как же это может обойтись без Польши? Польша в числе лидеров антироссийской кампании, она себя позиционирует как главную опору для Украины», — указал эксперт.

Политолог также напомнил о скандальных заявлениях министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, которые заявили о необходимости подготовиться к вооруженному противостоянию с Россией.

«Поэтому Польша тоже включилась в этот процесс и делает заявления, вплоть до того, что приглашает разместить немецкие войска на своей территории», — подчеркнул аналитик.

Эксперт добавил, что Польша пытается убедить общественность в том, что стране необходимо готовиться к войне с Россией. По его словам, государство будет «балансировать на грани» в вопросе антироссийской риторики.

«Польша в данном случае все-таки будет ориентироваться на американцев. Но это вещь непредсказуемая», — отметил Светов.

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Немцы поддержали идею о войне

Политолог также рассказал и о ситуации в Германии, жители которой поддерживают Бориса Писториуса, входящего в число самых популярных немецких политиков.

«То есть граждане Германии готовы [к тому], что этот министр через пять-семь лет готов втянуть Германию в войну с Россией. И в Польше общественное мнение, избрав Туска и его партию, доверив им формировать правительство, тоже поддерживает это балансирование», — заключил Светов.

Польша подняла в воздух военные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства. По информации польского Генштаба, военные привели истребители в боевую готовность из-за «активности авиации» России.