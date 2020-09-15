Вклады в долларах и евро в Белоруссии стали выгоднее, чем в России

Банки Белоруссии улучшили условия по вкладам в долларах, евро и российских рублях. Местные «дочки» российских банков предлагают больший доход, чем главные офисы. Аналитики предупреждают россиян, что при открытии депозита в соседней стране риски будут высоки.

БПС-Сбербанк говорит о 1,5% годовых по трехлетнему вкладу «Сохраняй» на 500 долларов. Российский Сбербанк — 0,2%. Ставки по депозиту на 30 тысяч российских рублей равны 5,2% и 2,92% соответственно. Об этом написала газета «Известия».

ВТБ (Беларусь) дает 4,5% годовых по двухлетним рублевым депозитам при сумме от 600 рублей, главный ВТБ — 3,78% при сумме от 30 тысяч рублей.

У «дочек» российских финансовых организаций в Белоруссии вклады в евро приносят доход от 0,1% годовых. БелВЭБ обещает вклады на три–семь месяцев в евро под 0,2%, если считать в долларах — под 0,2–0,5% годовых. У банков в России депозитов в евро почти нет, либо ставки по ним чисто символические — 0,01%.

Ранее стало известно, что белорусские банки подняли ставки по коротким безотзывным вкладам и ввели новые продукты (срок — один месяц). Они приносят доход в 16-19% годовых. Хотя в прошлом месяце цифры были в два раза меньше. На такую меру финансовые организации пошли намерено, что приостановить отток денег из банков.

«Сейчас белорусским банкам нужно выиграть время, и чтобы пережить турбулентность, они предлагают высокие проценты по коротким безотзывным вкладам в национальной валюте, — заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля, то ставки взлетят, а вместе с ними — увеличится риск потерять средства. Такого мнения придерживается аналитик «Финама» Алексей Коренев. Он напомнил, что летом 1998 года по российским гособлигациям была больше 150%, и люди были готовы рискнуть. При этом все помнят, чем это закончилось.

В данной ситуации все зависит от того, применят ли к Белоруссии санкции. Если да, то какие. Пока страны Балтики ввели ограничительные меры только в отношении 30 официальных лиц республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным. Они договорились о том, что Минск получит от Москвы 1,5 миллиарда долларов в качестве кредита.