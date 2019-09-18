Вятровича отстранили от должности главы института нацпамяти Украины
Российские следователи завели дело на Вятровича за пропаганду нацизмаПодробнее
Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский отметил, что увольнение произошло по согласию сторон.
Вятрович, в свою очередь, сообщил позднее, что премьер-министр Алексей Гончарук пообещал сохранить институту статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, несмотря на смену руководителя.
«Я сделал сколько смог, кто может — пусть сделает больше. Этими словами завершали свою каденцию римские консулы. И эти слова могу использовать и я, завершая свое пребывание на посту директора Института национальной памяти», — добавил Вятрович.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Вятровича. Его обвинили в реабилитации нацизма.
Владимир Вятрович — украинский историк, один из активистов Евромайдана, координирующий действия протестующих. В 2014 году после назначения на пост директора института национальной памяти он занялся декоммунизацией страны.