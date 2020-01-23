Вячеслав Моше Кантор заявил, что в Европе может не остаться еврейских общин

На форуме памяти Холокоста в Израиле Вячеслав Моше Кантор заявил об оттоке еврейского населения из Европы. По его словам, ежегодно европейские страны покидают 3% евреев, а более 80% на данный момент не чувствуют себя в безопасности.

Президент ЕЕК заявил, что евреи боятся носить атрибуты своей религии и ходить по улицам. 40% европейских евреев допускают вероятность переезда из Европы.

«Игнорирование роста антисемитизма означает потакание экстремизму. А история нам показывает, к чему это может привести», — процитировал Кантора сайт «Русская планета».