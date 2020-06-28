Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам

Он уточнил, что сама по себе виза — это документ с ограниченным сроком действия и российские нормативные правовые акты не предусматривают возможности ее продления, если она не использована.

«Вместе с тем МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев», — отметил Иванов.

Оформить новые визы иностранцы смогут после снятия ограничений на въезд в Россию. Кроме того, они должны будут предоставить документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок.

Также в ходе интервью дипломат сообщил, что МИД России не имеет принципиальных возражений по выдаче туристических виз сроком до пяти лет.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный Министерством иностранных дел РФ, о единой электронной визе. Иностранцы смогут ее оформить уже с 1 января следующего года. Речь идет о гражданах 53 стран. При этом Иванов уточнил, что в МИДе не исключают, что со временем электронные визы станут многократными, а туристические визы будут выдавать на несколько лет.