Визовый центр Италии в Москве вновь заработал после сбоев с оплатой консульского сбора

Визовый центр Италии в Москве заработал в обычном режиме, сбои с оплатой консульского сбора устранены. Об этом информировали на сайте центра.

«Уважаемые заявители! <...> Визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Визовый центр приостановил прием документов у части россиян 25 мая. Визу могли получить только освобожденные от уплаты сбора или оплатившие его заранее. Накануне в визовом центре заявили, что «в связи с обстоятельствами организационного и технического характера» обработка запросов на визу может занимать больше времени, и попросили предоставлять пакет документов значительно раньше предполагаемой даты поездки.

Италия возобновила выдачу россиянам туристических виз с 1 марта. В страну можно попасть, только совершив пересадку в Стамбуле: прямые рейсы из России не летают. Как и другие страны ЕС, Италия запретила перелеты российским самолетам. Россия ответила симметричной мерой.