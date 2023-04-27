Мир 27 апреля 2023, 03:54 Визовый режим с Россией призвали ввести в Молдавии Депутат Молдавии Нантой: страна думает о введении визового режима с Россией Pxhere

Читать 360tv в

В Молдавии предложили ввести визовый режим с Россией. С такой инициативой выступил молдавский депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Оазу Нантой. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью TVR Moldova.

Нантой — один из трех политических деятелей в Молдавии, которым запретили въезжать в Россию на фоне начавшегося дипломатического скандала.

Реклама

«На протяжении семи лет число граждан Молдавии в России сократилось в четыре раза и, думаю, наши сограждане, которые продолжают находиться на территории РФ, имели возможность сделать выбор», — сказал Нантой.

Для обеспечения национальной безопасности Молдавии в обозримом будущем стоит задуматься о введении визового режима с Россией, уверен депутат.

РФ объявила персоной нон грата сотрудника молдавского посольства и закрыла въезд ряду официальных лиц республики в качестве ответной меры на действия Молдавии. Глава молдавского диппредставительства в Москве Лилиан Дарий получил ноту в МИД России. Послу вручили ноту в качестве ответной меры на «ничем не мотивированное» решение молдавских властей от 19 апреля объявить персоной грата сотрудника диппредставительства России в республике.