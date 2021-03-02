В Германии предложили облегчить визовый режим с РФ

В Германии заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ряду вопросов. Немецкие парламентарии настаивают на активизации контактов по линии гражданского общества и облегчении визового режима для молодежи.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) представила программу, с которой намерена пойти на выборы в Бундестаг. Документ опубликован на сайте СДПГ.

Немецкие парламентарии указали на необходимость «достигнуть вместе с Россией общего прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями». В интересах Германии и Европы, отмечено в программе, договориться о защите климата, «устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями».

«При всей критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству», — заметили в СДПГ.

Партия призвала в первую очередь активизировать контакты по линии гражданского общества, упомянув упрощение визового режима для молодежи.

«Мир в Европе возможен не вопреки, а только с Россией», — подчеркнули составители программы.

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Во главе партийного списка СДПГ на них будет действующий вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц.